AMLO: uso de cubrebocas no es indispensable para evitar contagios

Para el Presidente Andrés Manuel López Obrador el uso del cubrebocas "no es indispensable" para evitar contagios por Covid-19, ya que hay otras medidas como guardar la sana distancia y el lavado de manos. Además, de que él se basa en las recomendaciones de las autoridades encargadas atender la emergencia sanitaria en el país.

"Desde el principio lo que me han recomendado es que guarde la sana distancia, que eso es lo más importante y el aseo, lavarse las manos y tener mucho cuidado", subrayó desde el Salón de Tesorería.

Recalcó que tanto el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario Hugo López Gatell, lo han orientado en no hacer indispensable el uso del cubrebocas, "yo pienso que lo mejor es la sana distancia y cuidarnos todos".

El tema lo abordó luego de que fue cuestionado sobre las declaraciones que hiciera el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien comentó que en México es "muy preocupante" lo que está sucediendo con la pandemia por coronavirus y solicitó sea "muy serio" en el manejo de la misma.

En ese sentido, el Presidente López Obrador señaló que en México "se está garantizando la libertad se haga conciencia de que nosotros debemos de cuidarnos, de que ya somos mayores de edad. Ha habido muchísima información de lo que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer, entonces seguir esas recomendaciones, eso es lo que yo hago".

¿No cree usted que si usara el cubrebocas sería como un ejemplo para los demás ciudadanos?, se le preguntó.

"Me dice el doctor Hugo López-Gatell, que es el que me orienta, y el doctor Alcocer, que no es indispensable, que hay otras medidas y yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros", respondió.

Respecto a la campaña que se está llevando a cabo en la Ciudad de México para concientizar sobre el uso del cubrebocas como medida de prevención ante el SARS-Cov-2, el Mandatario fue cuestionado sobre si su posición no generaría una confusión entre la población, a lo que contestó que "cada quien es libre".

"El que quiera ponerse el cubrebocas y sentirse más seguro lo puede hacer, yo no lo estoy impidiendo. Yo lo que quiero es que todos actuemos de manera responsable, todos, todos, todos, y que nos cuidemos. Entonces, si se usa el cubrebocas y de esa manera se siente la persona más segura, adelante, todos a tener el cubrebocas. Si una autoridad así lo recomienda, pues hay que hacerle caso. El caso para nosotros, el secretario de Salud", añadió.

López Obrador enfatizó que a pesar de ser el Presidente de la República es un "ciudadano como cualquier persona", por eso ha tomado las medidas pertinentes para evitar contagiarse de coronavirus.

"Yo me hago pruebas constantemente, estoy haciéndome mis pruebas, incluso no tengo los síntomas, pero me hago las pruebas para estar seguro de que no voy a perjudicar a nadie, que no voy a contaminar o infectar a nadie, tenemos cuidado".

El jefe del Ejecutivo Federal reiteró que más allá de las medidas coercitivas de "no salgas", "quédate en tu casa", "actúa de esta forma o de otra" o establecer un "toque de queda" hay que "ponerse en los zapatos de la gente" que debe salir a las calles porque vive el día, sólo pidió llevar a cabo las recomendaciones sanitarias.

Señaló que las imposiciones son excesos de autoridad, "el poder no es prepotencia, es humildad, es convencer, no imponer. Entonces, vamos nosotros avanzando poco a poco, saliendo de esta terrible pandemia y así vamos a continuar".