AMLO: Trabajadores del Poder Judicial no saldrán perjudicados "Soy un hombre de palabra"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia mañanera de éste jueves 19 de octubre, se refirió a los trabajadores del Poder Judicial que se manifiestan:

"Están ejerciendo su derecho a manifestarse, lo veo bien, desde luego no comparto su punto de vista porque están siendo utilizados por los de arriba".

Acusa que jueces, ministros y magistrados ganan mucho: "Es insultante lo que ganan los ministros, alrededor de 700 mil pesos mensuales, y su desempeño es muy precario, hay mucha ineficiencia (...) no imparten justicia en beneficio del pueblo".

El titular del Ejecutivo Federal, señala que en el Poder Judicial se protegen a delincuentes y menciona el caso de Genaro García Luna.

El presidente López Obrador, se lanza contra el exministro José Ramón Cossío por presentar un amparo para frenar la extinción de fideicomisos del Poder Judicial: "Es del grupo de Claudio X. González". Llama al exministro "protector de corruptos".

Reitera el derecho de manifestación de los trabajadores del Poder Judicial. Pide que no los manipulen porque era un exceso "un guardadito" que tenían en fideicomisos. Refiere que el dinero de los fideicomisos es para becas para niños pobres de primaria.

El presidente manifestó que los Ministros violan el artículo 127 de la Constitución: "nadie puede ganar más que el presidente". Ahora dice, ganan 4 veces más.

Los trabajadores del Poder Judicial no van a salir perjudicados en nada, es mi palabra, soy un hombre de palabra: Yo soy la garantía de que a los trabajadores del Poder Judicial no se les va a tocar nada de sus sueldos y prestaciones, para que no los manipulen, expresa.

Son muy falsarios, dice AMLO al cuestionar de nuevo los altos salarios de los ministros de la Corte. Insiste que no se busca perjudicar a los trabajadores del Poder Judicial, sino para "cortar el copete" de "los de arriba".

AMLO pide a los legisladores que no se afecte a los trabajadores del Poder Judicial ante la extinción de fideicomisos. Pide que busquen "en los archivos" cuánto han gastado los ministros en los últimos años. Llama a los senadores a no mover ni una coma.

Menciona que Ministros y Magistrados no han hecho nada en beneficio del pueblo en las últimas 4 décadas:

"Han afectado a trabajadores porque han quitado a obreros a trabajadores pensiones, permitieron la privatización del petróleo, de la industria eléctrica".

Otra vez AMLO cuenta que un trabajador de alto nivel del Poder Judicial se sometió a una cirugía estética y su esposa pidió que le dejaran "la naricita como la del licenciado Peña Nieto". Repite que es "pecado social" defender los privilegios en el Poder Judicial.

A los trabajadores del Poder Judicial que se manifiestan, les dice:

"No va a haber represión de nada, nosotros no somos represores", expresa López Obrador ante las manifestaciones de los trabajadores del Poder Judicial.