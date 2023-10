AMLO sobre Poder Judicial: 'Estamos aplicando una política de austeridad'

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es entendible que exista oposición y que las personas organicen movilizaciones a temas en desacuerdo, pero las marchas para defender los fideicomisos del Poder Judicial "es como si se trata de ayudar el estado de mayor bienestar de México".

Y añadió;

"Pero imagínense una marcha para mantener privilegios, es de pena ajena, además mintiendo, aquí hemos dicho, no se les van a quitar salarios, no se les van a disminuir sus sueldos a los trabajadores del poder judicial ni se les van a quitar prestaciones, nada es lo de arriba que es una vergüenza, servicio médico especial hasta para hacerse, lo he dicho y lo repito cirugías plásticas, cajas de ahorro especiales, se llevan cuando terminan los altos funcionarios del poder judicial 20 hasta 30 millones de retiro".

El titular del Ejecutivo Federal enfatizó: "Estamos aplicando una política de austeridad republicana, no hemos comprado un auto para funcionarios, hoy somos libres".

Indicó que en la presidencia se redujo el presupuesto para las actividades presidenciales:

Ya no existe el Estado Mayor Presidencial y ahora le apoyan 15 personas de su Ayudantía, por lo que invitó a Erika de la Luz a dar su testimonio sobre las actividades que realiza en torno a él.

"Soy Erika de la Luz 33 años, mi actividad desde 22 años no tenemos entrenamiento militar".