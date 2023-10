AMLO sobre huracán Otis: "Se va a atender a todos los damnificados de Acapulco"

Aquí son las 8 de la noche, salimos por carretera a las 10:30 de la mañana y hasta las 7 de la noche llegamos por la situación de las carreteras, de la autopista y de la carretera libre, afortunadamente ya se logró, la secretaría de la Defensa y la secretaría de Comunicaciones abrieron ya el paso en la autopista, y se va a hacer lo propio con la carretera libre, con la carretera federal para que se tenga acceso para ir a Chilpancingo, a la Ciudad de México, para salir de Acapulco.

Decirles que estamos aquí el secretario de la Defensa, de Marina, el secretario de Comunicaciones Obras y Transporte, la secretaria de Seguridad Pública y desde luego está con nosotros la gobernadora Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, estamos haciendo una evaluación de los daños tan graves y lamentables que causó el huracán Otis que afectó fundamentalmente a Acapulco, hay muchos daños materiales, nos duele también el que hasta ahora se tengan registrados 18 fallecimientos y hay 4 personas desaparecidas, eso es lo que más nos duele, los seres humanos porque lo material de una u otra forma lo vamos a enfrentar.

Quiero decirles que a partir de mañana vamos a comenzar con un puente aéreo y utilizando el transporte de la secretaría de la Defensa, también el transporte aéreo, terrestre de la secretaría de Marina, vamos a comenzar a abastecer de alimentos, despensas, pero vamos a procurar que haya alimentos calientes, no sólo las despensas, y también decirles que la distribución de las despensas, porque ya tenemos experiencia lamentablemente en estos casos, queremos que la distribución de las despensas las haga la secretarias de la Defensa y de Marina, no las autoridades civiles, ni del gobierno federal ni del gobierno estatal o municipal, y mucho menos organizaciones sociales llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil, para que nadie se aproveche de la necesidad de la gente.

En forma directa se va a atender a todo el pueblo a todos los damnificados de Acapulco, vamos a restablecer los servicios de salud, afortunadamente hay hospitales que están dando atención a enfermos y vamos a reforzar todo lo que es el sistema de salud.

Mañana se va a trasladar, va a venir aquí a Acapulco, Ariadna Montiel, que es la secretaria de Bienestar del gobierno federal, viene con un equipo, vamos a pedir el apoyo de servidores de la nación, de promotores de otros estados para que se inicie un censo, casa por casa, para constatar los daños y ayudar a todos los que fueron afectados, a todos los que se quedaron sin vivienda o se les destruyó parte de su vivienda y que requieren el apoyo, vamos a hacer éste censo lo más pronto posible para atender a todos los que necesiten de éste apoyo.

Lo mismo a los pequeños, medianos comerciantes, pequeños, medianos empresarios, los que tienen talleres, los que se buscan la vida en el comercio con palapas, vamos a buscar un mecanismo para ayudarlos, para eso va a ser también es el censo, no sólo para el mejoramiento, la construcción de vivienda, sino también para que se pueda ayudar al sector productivo más necesitado. Desde luego no vamos a dejar de atender a empresas dedicadas al turismo en todo lo que podamos para ayudarlos. Si no tienen seguro vamos a buscar la forma de que puedan recuperarse lo más pronto posible, porque es la recuperación de éste legendario, bello Puerto de Acapulco, lo vamos a rehabilitar, lo vamos a poner de pie, lo vamos a mejorar a Acapulco como puerto y lo vamos a hacer pronto, es mi compromiso, es mi palabra.

Y vamos también a que se restablezca lo más pronto posible el servicio eléctrico, ya están brigadas de la CFE, le tengo mucha confianza a los trabajadores electricistas, porque en casos como éste en muy poco tiempo restablecen el servicio de energía eléctrica, son de los mejores del mundo para enfrentar situaciones como las que se están padeciendo aquí en Acapulco, ya el licenciado Manuel Bartlett, director de la CFE dio instrucciones, y ya ahora que llegamos a Acapulco estoy viendo que hay camiones, que hay equipos, sobre todo trabajadores de la CFE colocando postes, todo lo que se afectó, muchos postes tirados, se afectaron todas las líneas eléctrica, pero tengo confianza en que pronto vamos a restablecer el servicio eléctrico.

Y decirles que no están solos, cuentan con nuestro apoyo, nada más que todo lo hagamos en orden, que nos ayuden para que podamos avanzar en la recuperación de Acapulco, y en el mejoramiento de su pueblo lo más pronto posible, que lo hagamos de manera organizada, ordenada , que no se fomente el saqueo, el robo, sí hay necesidades, pero esas necesidades van a ser atendidas, porque ustedes tienen derechos, son ciudadanos con derechos y el gobierno tiene la obligación de apoyarles, no les vamos a dejar solos, nada más que actuemos como siempre, con mucha responsabilidad como han sido los acapulqueños históricamente, les dejo un abrazo fraternal, cariñoso, estamos con ustedes, les repito, el gobierno de la Cuarta Transformación está con el pueblo de Acapulco ahora y siempre, un abrazo.