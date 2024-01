AMLO sobre García Vilchis: "ella va a decidir libremente si va por un cargo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, al término de la conferencia mañanera, solicitó a la presentadora de la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana", Elizabeth García Vilchis, que acabe con los rumores que la colocan en la busca de un cargo en las elecciones del próximo 2 de junio, en su natal Puebla.

Fuera de micrófonos, los periodistas que cubren ésta conferencia, cuestionaron a García Vilchis, si buscará algún cargo.

Al respecto, el presidente López Obrador le pidió aclarar estos rumores, pero no en esta mañanera, sino en la del siguiente miércoles.

"Se rumora que Vilchis va por una candidatura en Puebla" se le preguntó al presidente, quién sonrió, y miró a la encargada de la sección Quién es quién en las mentiras de la semana.

Y el mandatario dijo a la presentadora:

"Ya te quieren promover", y García Vilchis únicamente respondió con otra sonrisa.

"A ver, ustedes qué dicen - dijo el presidente a los reporteros entre risas -, no, ella lo va a decidir libremente, libremente lo va a decidir. Ya el otro miércoles te toca decir me quedo, o me voy".

Lo cierto es que en días recientes, circuló que Morena sí estaría considerando incluir a Elizabeth García Vilchis, para buscar un cargo en Puebla.

El cargo que buscaría es el de presidenta municipal de Puebla capital.