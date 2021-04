AMLO sobre diputado acusado de abuso a menor: 'no habrá impunidad'

"Como Presidente de la República, condeno cualquier abuso sexual de quien sea", dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse al caso del diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado de presunto abuso a menor.

"Como presidente de la República condeno cualquier abuso sexual, abuso en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios, de quién sea. Siempre he dicho que junto a la corrupción o de la mano de la corrupción se dejó caminar a la impunidad", comentó.

Recalcó que su promesa fue que no habría impunidad para nadie, por lo que el comete un delito será castigado.

"El que comete un delito tiene que ser castigado, porque no somos iguales, no vamos a encubrir, hay que sancionar, castigar a los responsables de cualquier delito (...) Desde que tomé posesión dije que no iba a haber impunidad para nadie, ni para mi familia, el que comete un delito tiene que ser castigado", comentó.

López Obrador exhortó a la familia del menor a realizar las denuncias pertinentes por este caso de abuso sexual, "los afectados tienen que presentar denuncias".

El legislador poblano Benjamín Saúl Huerta Corona fue acusado por abuso sexual por parte de un adolescente de 15 años, delito por el cual se dio su detención en un hotel de la Ciudad de México, aunque luego fue liberado gracias al fuero.

En las últimas horas trascendió en las redes sociales que el diputado federal, Benjamín Saúl Huerta Corona, renunció a una posible reelección al cargo por el Distrito 11º en Puebla, bajo las siglas de Morena.