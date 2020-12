AMLO sobre alianza PRI-PAN-PRD: Siempre dije que eran lo mismo

Sobre el anuncio de la alianza partidista PRI-PAN-PRD, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que con ella queda de manifiesto que son lo mismo, al defender la misma política antipopular y entreguista que une fuerza "para privatizar, saquear, imponer un régimen antidemocrático, corrupto".

"Durante todo el periodo neoliberal en que ellos dominaron, lo principal era el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Era robar, robar y robar", expresó durante la ronda de preguntas y respuestas.

El jefe del Ejecutivo Federal recalcó que en lo concerniente al Revolucionario Institucional y Acción Nacional se oficializa su alianza, "deciden quitarse la máscara y unirse", ahora ya es forma y legal.

Rememoró que desde 1946 el PRI y el PAN vienen haciendo acuerdos bajo una supuesta "alternancia", pero en realidad el objetivo es mantener el mismo régimen, pero ahora que se está dando una auténtica democracia están muy molestos, y dicen "´Sí, somos lo mismo y qué´. Es muy bueno esto, porque se termina con la simulación, con la hipocresía".

López Obrador señaló que la oposición se ha empeñado en descalificar al gobierno lópezobradorista, argumentando que "es un peligro para México que se está destruyendo a México, incluso hasta de manera clasista señalan que es un gobierno de plebeyos. En eso tienen bastante razón, lo que pasa que no dejan de expresarlo de manera discriminatoria".

Respecto a una caricatura de Paco Calderón, donde hacía alusión a que "la 4T es el poder de los nacos", el Presidente dijo:

"Si lo analizamos profundo, o sea, le quitamos la parte esta discriminatoria, pues tienen razón, es el poder del pueblo, pero eso es la democracia", argumentó.

Aseveró que esta alianza entre PRI y PAN tiene como objetivo evitar que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) mantenga la mayoría en el Congreso de la Unión, tal y como sucede en la actualidad y, pierda posiciones en el próximo proceso electoral del 2021, para dejar sin apoyo a la gente humilde y pobre del país.

Un ejemplo claro de que esa es su política, el Presidente dijo se dio "cuando presenté la iniciativa para convertir en un derecho constitucional la entrega de pensiones a adultos mayores, a niñas, a niños con discapacidad, que se elevara a rango constitucional la entrega de becas a estudiantes pobres, la atención médica, los medicamentos gratuitos, votaron en contra".

"Entonces, por eso dicen: ´Vamos a unirnos´. Toda la alianza no es sólo para ganar gubernaturas, para ganar presidencias municipales, para ganar congresos locales, no, lo fundamental, lo que quiere Claudio X. González y todos los patrocinadores de este enjuague es que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados".

López Obrador se mostró confiado ya que las elecciones del próximo año será un referéndum para conocer la opinión de del pueblo sobre si continúa el "proyecto de transformación o lo frenamos, lo cortamos, lo paramos de tajo"; señaló que será un momento interesante.