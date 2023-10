AMLO se pronuncia sobre retención de elementos de la Guardia Nacional en Chiapas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que pobladores de Frontera Corazal, Chiapas retuvieron a elementos de la Guardia Nacional, Marina y el Ejército hace unos días.

Este lunes, el presidente comentó su gira de este fin de semana, el titular del Ejecutivo federal informó que los habitantes que presuntamente son parte de la base social de la delincuencia organizada en dicha zona, detuvieron a los uniformados porque la intención era que detuvieran al líder comunitario para lincharlo:

"Querían utilizar a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina porque hay una base ahí (...) Un grupo detuvo a estos de la Guardia Nacional porque querían que fueran a tomar, a detener a un líder de otro grupo a un pueblo, con el propósito de que los detuvieran para lincharlos y los de la Guardia Nacional, un teniente Coronel encargado de la operación actuaron muy bien, a pesar de que detuvieron también a marinos. No cayeron en la provocación, los tuvieron ahí detenidos hasta ya en la noche de ayer, estuve al pendiente".

Esto, porque -como ya lo ha hecho en al menos 2 ocasiones- reconoció que el Gobierno tiene detectado que en algunas partes de Chiapas los grupos de la delincuencia organizada cuentan con base social que les ayudan en la descarga de aviones provenientes de Sudamérica cargados con cocaína.

Y ante esta situación, el mandatario exhortó a los pobladores de ese lugar:

"Aprovecho para decirle a la gente que nos ayuden, que no se presten a esas cosas, que debe evitarse la violencia, que sí hay presencia de la Guardia Nacional es para cuidar al pueblo, no para reprimir al pueblo. Ni es para castigar a unos y proteger a otros de la delincuencia organizada, no, se está actuando con rectitud y que la gente nos ayude, que nos tengan confianza".