AMLO: "Se cumplirá con casi todos los compromisos antes de terminar el sexenio"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, éste martes 19 de marzo, manifestó que sólo le quedan dos meses efectivos de gobierno, y consideró que cumplirá con "casi todos" los compromisos que prometió cuando asumió el cargo.

En su conferencia mañanera, dijo que el periodo que queda de su gobierno, se divide en dos: los próximos dos meses de campaña, y el resto, cuando ya inicia la transición con la próxima administración.

"Entonces la primera etapa es estos dos meses y días que faltan para la elección y luego del 3 de junio a finales de septiembre. Entonces ya muchas cosas se van a resolver posteriormente, pero todo lo que podamos nosotros, tengo compromisos que sí se van a concluir, casi todos, todos, porque no vamos a dejar obras pendientes".

López Obrador aseguró que en la recta final de su sexenio entregará diversas obras en Chiapas, entre ellas la línea férrea de Ixtepec a la frontera con Guatemala, así como se habrán de inaugurar dos puentes que se están construyendo en el sur de esa entidad.

Además, se va a terminar por completo el Tren Maya, y todas las cabeceras municipales de Oaxaca tendrán caminos pavimentados:

"Una carretera que es importantísima de Oaxaca al Istmo, que lleva como 15, 20 años desde que la iniciaron y la vamos a terminar, pero eso va a permitir que, del Istmo a Oaxaca, en vez de cinco o hasta seis que se hacen, se hagan dos horas y media.

El presidente de México abundó:

"Tenemos que terminar una potabilizadora en Durango, es importantísima para la salud, terminar el acueducto Agua sana para La Laguna, tres distritos de riego que están en proceso; sobre eso vamos, pero van a quedar cosas pendientes".

El titular del Ejecutivo federal, mencionó que, aunque se dejen pendientes, lo importante es que ya están terminados los proyectos para que se ejecuten las obras.

Explicó que la próxima administración debe mantener la obra pública para que no se caiga la economía.

"Ya se sabe que es clave impulsar la industria de la construcción para lograr que haya crecimiento económico y empleos y es también importantísima la inversión pública. Entonces quien llegue estoy seguro que no va a parar, van a seguir construyéndose obras, quien llegue, porque si no se cae la economía y ya no estaríamos en la situación que estamos ahora de que hay empleo".