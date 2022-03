AMLO responde si Peña Nieto sería llamado a declarar por caso Ayotzinapa

Desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que la instrucción es que todos los servidores públicos entreguen toda la información, y así lo está haciendo la Secretaría de la Defensa.

Al ser cuestionado sobre si el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, el presidente de la República, desconoce las tareas que llevan a cabo operativos como el que se llevó en el basurero de Cocula, en Iguala, Guerrero, contundente respondió que "es muy difícil que sin que se entere (...) más cuando se trata de un asunto tan delicado".

"Les voy a poner un caso: yo me enteré del operativo que echaron a andar para detener al hijo del Guzmán Loera, porque se considera que son tareas que ya tienen las Fuerzas Armadas, los encargados de garantizar la paz y tranquilidad.

"Me enteré cuando se generó el conflicto y ahí sí, ya como era una situación muy delicada, mucho muy delicada, tomé la decisión de parar el operativo porque iban a haber muchos muertos, bueno, pero sí me enteré, cuando se necesitaban".

Y añadió "entonces, sí creo que los presidente están enterados, siempre lo he dicho además. No es cierto que el presidente no sabía, o el gobernador; no, sí se sabía".

"No estoy culpando a nadie porque también eso hay que tenerlo muy en cuenta, una cosa es ser culpable y otra ser responsable, se puede ser responsable pero no culpable, o pueden ser las dos cosas", aclaró.

López Obrador aseguró que la investigación seguirá abierta y "va a llegar hasta donde la lleve la Fiscalía", por lo que pidió confianza en que se esclarecerá el caso.

"¿Quién va a resolver? la Fiscalía y tengamos confianza, y este grupo de expertos (GIEI) va a seguir ayudando. Yo se los pedí, que nos siguieran ayudando, asesorando, indagando, un año más y lo vamos a hacer.

"Porque tenemos el compromiso, no sólo el Presidente y la sociedad debe saber dónde están los jóvenes, qué pasó realmente estamos en eso", expresó.

