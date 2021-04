AMLO responde a declaraciones de Landau sobre su lucha contra el narco

Ante las expresiones del exembajador de Estados Unidos, Christopher Landau, quien señaló que el Gobierno mexicano “adoptó una actitud pasiva”, frente a los cárteles del narcotráfico, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dijo que no permitirá que un gobierno extranjero le diga lo que debe hacer en esa materia.

“México no es una colonia, no es un protectorado de ningún gobierno extranjero, México es un país libre y soberano. Nosotros no vamos a decirles a ellos lo que tiene que hacer, ni vamos a permitir que nos digan qué es lo que vamos a hacer nosotros”, aseguró.

Si bien al responder el cuestionamiento, dijo no haber escuchado o tenido conocimiento de estas opiniones, López Obrador dijo entender que estos puntos de vista del exembajador se derivan de la concepción de quien representa a un gobierno extranjero dentro del país.

“Yo entiendo al exembajador porque como es natural, él tiene una concepción distinta, él representa o representaba un gobierno extranjero en nuestro país y ellos quisieran que se actuara como ellos piensan y también como era antes de que yo llegara a la Presidencia´, que se llegó a extremos de que las agencias eran las encargadas de aplicar la política de combate al narcotráfico”, explicó.

López Obrador dijo que con su llegada a la Presidencia de la República las cosas cambiaron, ya que su estrategia para combatir al narcotráfico es llegando a las causas de la pobreza, más no generando violencia, al ir “atacando a las bandas, arriba, con todo y dejando sin atención al pueblo”, estrategia que llama la atención en algunos países.

“Para nosotros lo principal es que no haya pobreza, que los jóvenes sean atendidos, tengan el derecho al estudio, al trabajo; son dos concepciones distintas: una, es querer resolver el problema con medidas coercitivas, atacando a las bandas, arriba, con todo y dejando sin atención al pueblo”, dijo.

Sostuvo que para enfrentar a las bandas de narcotraficantes se requiere la erradicación de la corrupción.

“Antes el secretario de Seguridad Pública estaba al servicio de las bandas de narcotraficantes. Nosotros hemos cuidado que haya una línea divisoria: delincuencia y autoridad, antes no había eso”, indicó.

El Mandatario dijo estar en contra de que haya masacres, como sucedió en administraciones pasadas, “no es mátalos en caliente, no queremos que agentes extranjeros profanen cuerpos de supuestos capos, no queremos la violencia”.

Una vez más, el jefe del Ejecutivo Federal reiteró que él instruyó que no se detuviera a Ovidio Guzmán en octubre de 2019, en Culiacán, Sinaloa, porque estaba en riesgo la población, “porque me importa más la vida de la gente”.

“Entonces son concepciones distintas, el exembajador Landau piensa de distinta manera: que hay que arrasar, que hay que aplicar exterminio, masacrar, nosotros no. Nuestro gobierno es humanista, queremos conseguir la paz con justicia”.

El Presidente hizo hincapié en que Landau siempre fue respetuoso durante su gestión en México, “se portó muy bien”, y ahora es la primera vez que hace este tipo de declaraciones, “los anteriores se metían hasta la cocina”.

Refirió que en su momento Donald Trump y actualmente Joe Biden, como presidentes de Estados Unidos, han entendido que México es un país libre y soberano, “con respeto tenemos que ir definiendo una nueva política, a partir de nuestros principios; sin pelearnos”.

Respecto, la opinión de Landau de que en México el crimen organizado cuenta con el 35 o 40 por ciento del control del territorio nacional, aseguró es “una exageración”.

“No es que sea una persona mala o perversa, no, lo que dice es lo que él cree, nada más que nosotros no coincidimos con ese pensamiento”, subrayó.

¿Usted qué porcentaje considera?, se le cuestionó.

“No puedo hablar de porcentaje porque el Presidente de México puede llegar a todos los pueblos de México y sin guardaespaldas, yo transito libremente por el país y no los menciono porque no quiere estigmatizar a ningún pueblo, porque en esos pueblos hay gente trabajadora, gente buena”.

En días pasados, en una reunión del Consejo de Embajadores Norteamericanos, Landau consideró que el Presidente López Obrador asume una actitud pasiva y evita conflictos con el crimen organizado.

Señaló que para el político tabasqueño enfrentar a los narcotraficantes “es como su Vietnam”, es decir, una pérdida de tiempo.