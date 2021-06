AMLO respalda consulta sobre extensión de mandato a Zaldívar

Aunque dijo será muy difícil que lo apoyen porque son ministros elegidos por el antiguo régimen.

"En el caso de que no lo apoyen los otros ministros, es muy difícil que lo apoyen, ojalá y me equivoque, porque la mayoría fueron puestos en el antiguo régimen donde la política estaba al servicio de las minorías no del pueblo".

El Mandatario dijo que Arturo Zaldívar es la única posibilidad de reformar el Poder Judicial, "no solo como presidente de la SCJN, sino sobre todo como presidente del Consejo de la Judicatura", ya que ese organismo puede "limpiar el Poder Judicial", aunque aclaró que no se puede hacer una generalización

"De jueces corruptos, que no están al servicio del pueblo, de magistrados que actúan de la misma manera (...) pero lo que predomina en el Poder Judicial es la defensoría de los intereses creados del antiguo régimen. No está el Poder Judicial al servicio del pueblo, está el servicio de las minorías, al servicio del dinero", recalcó.

Señaló que como Presidente de la República tiene la obligación de informar a la ciudadanía la urgencia de reformar al Poder Judicial, ya que si "siguen dominando los mismos no hay esperanza, así de claro".

"No hace falta argumentar mucho, es cosa de ver las decisiones de los jueces en los últimos tres meses, la libertad de delincuentes, de grupos que se dedican a actividades ilícitas, delincuencia llamada organizada y delincuencia de cuello blanco, imagínense, que se ampara a los delincuentes", refrendó.

López Obrador acentuó que nunca se ha castigado a los "potentados".

"Las cárceles están llenas de pobres, se castiga al que no tiene con qué comprar la inocencia. Hay que limpiar el Poder Judicial, si quieren más de lo mismo que con su pan se lo coman, pero yo siempre voy a decir lo que pienso", puntualizó.

Un día después de las elecciones, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación en la se incluye la extensión de la gestión de Zaldívar de 2022 a 2024.

