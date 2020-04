AMLO respalda a López-Gatell; aclara que Alatorre cometió un error

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de un video en su cuenta oficial de Twitter, aseguró que todos los funcionarios encargados de hacer frente a la pandemia de coronavirus están trabajando responsablemente.





Comentó que es importante escuchar los consejos que transmiten los especialistas, particularmente del doctor Hugo López-Gatell, que actúa siempre con un grupo de científicos e investigadores con premios nacionales de ciencia.





"Es una gente con mucha preparación, es un científico que además, es un hombre responsable, honesto, le tenemos toda la confianza".





Indicó que los políticos no eran todólogos, por esa razón consideró que Javier Alatorre cometió "un error humano", al pedir que no se le hiciera caso al doctor López-Gatell y sostuvo que no habrá linchamiento político pues está haciendo uso de su libertad de expresión; sin embargo resaltó que no era correcto llamar a no seguir las indicaciones pues, en estos momentos el subsecretario de Salud representaba al país durante la contingencia sanitaria.





"Dije en una teleconferencia a los jefes de estado del G20, que nosotros estábamos confiando toda la estrategia para enfrentar el coronavirus en especialistas, médicos y científicos".





Expresó que México es de los países con mejores resultados en combate a la tragedia que se enfrenta a nivel mundial y aseguró que lo fundamental es el comportamiento de la población y que hasta ahora la mayoría de los mexicanos ha hecho caso a las instrucciones de quedarse en casa.





Pidió a la población no preocuparse, pues existe un plan para que a todos les llegue un apoyo, para empezar menos al 60 por ciento de los hogares en México, empezando por la base, los pobres, la clase media-baja y la clase media, esto, intensificando los programas que se han otorgado.