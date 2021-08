AMLO resalta el mal manejo de recursos públicos de gobernadores salientes

"Lo que está sucediendo, ahora que están terminando algunos gobernadores, que no manejaron adecuadamente sus fondos, sus recursos y no tienen para pagar las nóminas (...) Entonces, vamos a ayudar, sobre todo para el pago de las nóminas, porque no se le puede retener el salario a los trabajadores", dijo.

En Palacio Nacional, señaló que si bien al Gobierno Federal legalmente no le corresponde cubrir el salario de los trabajadores en los estados ofrecerá este apoyo presupuestal para no afectar a los trabajadores, pero tampoco deberá ser una solución recurrente de: "A ver, dennos, no me alcanza".

Subrayó que en esta situación están algunos estados debido a que no administraron bien sus recursos, no se alinearon al Plan de Austeridad implementado por el Gobierno Federal y porque siguieron con las prácticas del derroche.

"¿Por qué no administras bien?, ¿por qué no aplicas un plan de austeridad?, ¿por qué sigue el derroche?, ¿por qué solapaste el que se endeudó el Estado y no dijiste nada?, porque te ayudaron en la campaña, porque estableciste relación de complicidad. Entonces, eso es lo que sucede y es lo que se está combatiendo".

Andrés Manuel resaltó que ante este mal manejo de recursos de los gobiernos estatales, dejarán en crisis sus finanzas públicas, por lo que aprovechó para pedirles a los gobernadores electos no sean "tapaderas" del mal manejo de los recursos públicos de sus antecesores en el gobierno.

"Los que están llegando que no se conviertan en tapaderas, porque les va a afectar", señaló.

El mandatario federal indicó que ante los cambios de administración en 15 gubernaturas, derivado de las elecciones del pasado 6 de junio, algunos mandatarios electos han pedido a la Federación no entreguen de manera total las participaciones para evitar recibir menos presupuesto.

"Ahora que hay problemas en algunos estados donde hay cambios los que van a entrar están planteando: ´Ya no les entreguen todo porque nos va a quedar a nosotros o no nos va a quedar nada´, porque hay casos en donde se entregó por adelantado para ayudar las participaciones y los que van a entrar van a recibir muy poco", subrayó.

López Obrador dijo que esta situación no debió de darse, ya que el Gobierno Federal de manera puntual ha entregado las participaciones federales a los estados e, incluso, a algunas se les dio de manera anticipada.