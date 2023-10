AMLO reporta saldo blanco por ´Otis´ en Guerrero; se encuentran incomunicados

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles en su conferencia matuina, desde el Palacio Nacional, que "pegó muy fuerte" el huracán Otis, en la Costa Grande de Guerrero, aunque hasta el momento no hay reporte de personas fallecidas, pues se encuentran totalmente incomunicados.

"Nos tardamos (en comenzar la mañanera) porque si pegó muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco, en Tecpan, en todo ese tramo de Tecpan, Acapulco, Coyuca de Benítez, Juárez y otros municipios, Atoyac, los que están en esa franja, y todavía está afectando el huracán, se han perdido las comunicaciones por completo".

Dijo López Obrador.

Expresó que hay daños materiales y ruptura de caminos. Refirió que la autopista, llegando a Acapulco, tiene derrumbes, pero la Secretaría de Comunicaciones trabaja; sin embargo, la preocupación mayor es la carretera de la Costa Grande y la población que vive de Acapulco hacia Zihuatanejo.

Reiteró que ya se encuentra en operación el Plan DN-III y el Plan Marina de apoyo a la población, con albergues y ayuda humanitaria.

Expresó que hasta el momento no se tienen datos sobre muertes de personas, pero no hay comunicación, "no sabemos".

"Están saliendo el general secretario Luis Cresencio Sandoval; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda; la secretaria de Seguridad y Protección ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño; la directora de Protección Civil, Laura Velázquez, desde ayer estamos allá".

Indicó.

AMLO evalúa acudir a Guerrero después del paso de ´Otis´

Al preguntarle si acudirá a visitar la zona devastada en Guerrero por el paso del huracán Otis, AMLO dijo que todavía evalúa si hacerlo o no.

La decisión dependerá de cómo se encuentren los caminos y la zona debido a que actualmente no se puede sobrevolar ni en avión ni helicóptero.

"El aeropuerto militar tiene destrucción, afortunadamente la pista está bien, pero no hay posibilidades de volar ni en avión ni en helicóptero y hay que esperar".

Añadió López Obrador.

Además, el mandatario agregó que todavía hay afectaciones. El ciclón se disipará en las próximas horas, pero aún se registran lluvias en Guerrero.