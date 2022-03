amlo_reconoce_profesionalismo_de_imagen_del_golfo

Una vez más el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia al papel de los periodistas en la difusión de información sobre temas de coyuntura nacional.

Al responder una pregunta de esta casa editorial, sobre si la filtración de los audios de una conversación del fiscal Alejandro Gertz Manero en los que trata un asunto de índole personal con tinte judicial no prendió alerta en el Gobierno Federal al tratarse de espionaje a una de las instituciones más importante de procuración de justicia del país, el titular del Ejecutivo destacó que no todos los reporteros ni todos los medios de información se manejan bajo la esta frase tan utilizada en el argot periodístico de que "la calumnia, cuando no mancha, tizna", la cual tomó este sentido en el Siglo XX.