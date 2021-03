AMLO recomienda no registrar candidatos con investigaciones abiertas

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los partidos políticos no postular a candidatos que tengan carpetas de investigación abiertas.

Al ser cuestionado por la postulación de Gabriel Quadri como candidato a una diputación federal y contra quien hay acusaciones de acoso sexual, el mandatario resaltó que hay impedimentos legales para contender, como estar sujeto a un proceso penal.

"Sería muy bueno también que los partidos, pero es una recomendación, yo no me puedo meter en al vida interna de los partidos, sería muy bueno que se investigara, que se preguntara a las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación, además de la carta de no antecedentes penales", sostuvo.

En su conferencia "mañanera", el titular del Ejecutivo insistió en que el proceso de esas carpetas de investigación corresponde a las fiscalías.

