AMLO rechaza regulación en los medios o redes sociales

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador "la prensa se regula con la prensa", por lo que rechazó algún mecanismo que limite la libertad de expresión de los medios convencionales o las redes sociales.

Enfatizó en que "no debe haber nada que regule el ejercicio del periodismo y la comunicación (...), ahora tenemos la ventaja de contar con las redes sociales. Antes sí era muy prepotente el actuar de los medios, se llegó a actuar del cuarto poder. Las redes sociales permitieron equilibrar, ahora cualquier ciudadano puede dar su opinión, antes para dar una opinión tenía que recurrir a un periódico, y pues no le publicaban nada, no había espació para ejercer el derecho de réplica".

En cuanto al uso de bots para generar las conocidas fake news, dijo que para ello tampoco se requiere algún tipo de regulación, puesto que no quiere dar pie a que los conservadores lo llamen autoritario.

"Si tu propuesta es que no haya noticias falsas, que se controle para que no haya bots, que en los periódicos no se calumnie qué no se aplique la máxima del hampa del periodismo, ¡no! eso huele a autoritarismo. No hace falta, no sirve. Incluso cualquier reglamentación les serviría a los conservadores que están de mal humor".