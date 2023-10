AMLO: Propone al Poder Judicial donar recorte del presupuesto a damnificados por Otis

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional, durante su conferencia mañanera propuso al Poder Judicial que el recorte de 15 mil millones de pesos de su presupuesto, se destienen a los damnificados por el huracán Otis.

Este martes, el titular del Ejecutivo Federal comentó:

"¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? un acuerdo, que los 15 mil millones sean para apoyar a los daminificados de Acapulco, y que ellos formen parte del Comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco".

Cuestionado sobre si va a formalizar la propuesta, dijo que lo acaba de dar a conocer en su Mañanera, y que se trata de esperar a que se publique la Ley de Ingresos:

"Luego ver si no va a haber controversia, pero ellos podrían decir, estamos de acuerdo porque no les afecta en su presupuesto, no les afecta a los trabajadores porque ellos están solicitando 84 mil millones de pesos del presupuesto para el año próximo, así es no, 81 mil millones de pesos, entonces que se le autorice su presupuesto, es una propuesta".

El presidente López Obrador dijo que la última palabra sobre su sugerencia no la va a decidir él como titular del Ejecutivo, sino los jueces, quienes determinarán si:

"Los 15 mil millones de pesos se regresen a la Federación y que se haga un acuerdo conjunto para que ese dinero vaya a los damnificados".

Destacó que en el proyecto pueden participar los 3 Poderes de la Unión, para determinar cómo funcionará el proyecto.

Otra sugerencia sería que a "los de arriba" del Poder Judicial, los que ganan más que el Presidente, se les reduzca su sueldo y sus compensaciones, porque a su entender se viola el Artículo 127 de la Constitución:

"Nada más eso los de arriba ¿cuánto puede implicar? como dos mil o tres mil millones, nada y esos dos o tres mil millones, si ya se va a tener el fondo de Acapulco, se use para becas, para estudiantes de familias pobres del país, a lo mejor es hasta menos".