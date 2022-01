AMLO pide no politizar polémica de Mariana Rodríguez y Samuel García

"Antes no había polémicas sobre ningún tema, ahora todo se cuestiona, hay escrutinio público, se ejercen a plenitud las libertades, no hay censura, no se persigue a nadie, no tiene miedo nadie, hasta insultan al Presidente, antes no se podía tocar al intocable".

Sin embargo, el primer mandatario dejó entrever que las críticas que se han vertido en contra del mandatario neoleonés pudieran estarse dando con "propósitos politiqueros", ya que recordó que el antecesor de Samuel García era apoyado por un periódico de circulación nacional y ahora este mismo medio realiza este tipo de cuestionamientos.

"Pues eso tiene que ver con la decisión de los ciudadanos, de la gente, no debe de haber propósitos politiqueros, me llama la atención que el Reforma ahora está cuestionando al gobernador de Nuevo León, qué pasó ahí si antes no estaban así las cosas y, me hizo recordar porque yo no odio, pero no olvido, cuando impulsaron al gobernador anterior, los del Reforma y como a los seis meses, un año en contra ya cuando estaba de gobernador, como dicen en mi pueblo por algo será, pero es algo parecido".

Razón, por la que López Obrador dijo "nosotros no nos vamos a pelear" y pidió que la población "que cada quien haga su juicio, que actuemos con criterio".

Sin dar mayor opinión, sobre las reacciones que se han dado en redes sociales y los posicionamientos de organizaciones como The Save Children México, el político tabasqueño indicó que en la actualidad se percibe un verdadero cambio de mentalidad del pueblo mexicano, pues ya entra en debate en cualquier tema.

"Yo estoy muy contento porque estoy percibiendo el cambio de mentalidad en nuestro pueblo, como nunca, el pueblo de México es de los más politizados del mundo son millones de hombres y mujeres conscientes ese es el verdadero cambio y debemos sentirnos orgullosos todos. Antes no había polémicas sobre ningún tema".

Aunque subrayó la importancia de la "autolimitación".

"Me da muchísimo gusto el que estemos avanzando en el ejercicio de nuestras libertades y que también vayamos aprendiendo a autolimitarnos, nosotros mismos, que nadie nos imponga nada, que no nos censuren, que no nos digan qué está bien o qué está mal, sino que nosotros mismos tengamos nuestra frontera y saber hasta dónde podemos llegar para no afectar a otros, pero ese proceso es muy importante en México".