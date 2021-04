AMLO pide no dejarse engañar con venta de vacunas vs Covid-19

El Presidente de Andrés Manuel López Obrador exhortó a la población a no dejarse engañar sobre la venta de vacunas, pues "hay muchos que están buscando la forma transar".

"Aquí hemos dicho que no hay vacunas en venta, no existe ninguna vacuna que no llegue por la vía vamos a decir oficial, solamente que entren de contrabando, como estas vacunas de Honduras que, por cierto, muy pocas, y hay mucho control sobre vacunas", recalcó durante su conferencia matutina a pregunta expresa sobre lo dicho a principios de este año por el empresario veracruzano, Alejandro Cosío, quien decía haber adquirido 2 millones de vacunas Sputnik V.

Insistió en que ese tipo de anuncios son falsos, "les tengo que decir: Eso es falso, eso no es cierto" y pidió la población "andar a las vivas", porque hay muchos "malos de Malolandia" buscando sacar provecho, ya que también algunos gobiernos estatales estuvieron "friegue y friegue" pregonando que el Gobierno Federal no les permitía la adquisición de las vacunas, lo cual "era puro cuento".

"Empezaron diciendo que no los dejábamos nosotros traer vacunas, ya sabíamos que por ahí iban a estar friegue y friegue de que acaparábamos las vacunas Y que no permitíamos a nadie, aquí dejemos se permite a todos, nada más presentarnos las facturas, y presentando la factura se da el permiso de inmediato, y ya se acabó, porque todo era puro cuento", subrayó.

López Obrador dijo esperar que, para finales de mayo, comience la vacunación a la población menor de 60 años de edad.

Reiteró la promesa de que al terminar el mes de abril se logre la meta de haber inoculado a todos los adultos mayores, profesionales de la salud que atienden Covid-19 para después seguir con los maestros, ya que es de suma importancia regresar a clases de manera presencial.

"Para cuando terminemos este mes de vacunar a adultos mayores, ya vamos a empezar a vacunar a maestros y también vamos a empezar a vacunar de acuerdo a la edad. Si ya vamos a tener de 60 hacia arriba, es probable que empecemos de 50 a 60 en general; si tenemos vacunas suficientes, de 40 a 60, eso lo estamos valorando, para avanzar",

Respecto a un posible rebrote de coronavirus por las vacaciones de Semana Santa, señaló que las autoridades sanitarias prevén que no será igual a los que se dieron antes de la vacunación

"Pensamos que no va a ser lo mismo porque no tiene ya el mismo efecto la pandemia, eso lo deseamos, además; que nos podemos equivocar, nos equivocamos, cometemos errores, porque la perfección pues solamente el Creador, ese no se equivoca, los humanos sí nos equivocamos y cometemos errores. Entonces, pensamos que vamos a mantener la pandemia controlada, que no haya rebrote y avanzar en la vacunación", dijo en Palacio Nacional.