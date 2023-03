AMLO pide al PAN aclarar motivos del contrato con García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ayer se comentó que el Partido Acción Nacional (PAN), había contratado a una empresa de García Luna y ayer mismo el presidente del PAN, Marko Cortés lo reconoció.

López Obrador solicitó que se proyectara el vídeo donde el presidente del PAN acepta que si se contrató a la empresa "saber ¿para qué fue? De acuerdo al juicio escuchar, y el manejo de escoltas, pero ¿recursos humanos?".

El jefe del Ejecutivo Federal invita al expresidente Felipe Calderón que ya defienda abiertamente al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna y que presente pruebas y no le hace que se trate de los tribunales de Estados Unidos.

"Cuando se tiene la convicción que uno está actuando con apego a la verdad y se lucha por una causa justa, se puede uno enfrentar a cualquier adversario".

AMLO reitera que su gobierno no persigue a nadie, "si lo estuviésemos persiguiendo hubiésemos presentado una denuncia, nunca he hablado de que está denunciado en algún tribunal de derechos humanos, fui muy claro a los ex presidentes sólo si el pueblo lo acepta, se inicia proceso de investigación".

Por ejemplo, deben dejar en libertad a Assange, tenerlo es como tener en prisión la libertad, no se debe olvidar, la libertad de expresión la tienen en la cárcel (...), y de eso no se habla nada.

