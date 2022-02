AMLO pide al INAI hacer públicos los ingresos de Carlos Loret de Mola

Además agregó que "esta información seguramente la podrán obtener en el registro público de la propiedad y comercio, en el Servicio de Administración Tributaria, o en la Unidad de Inteligencia Financiera".

"También le solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo como ciudadano ejerciendo mi derecho a la libertad de información y expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos", enfatizó en la solicitud para conocer los ingresos de Carlos Loret de Mola.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario leyó el documento en el que explicó que los datos que proporcionó el viernes 11 de febrero se tratan del resumen de un informe que:

"Personas anónimas hicieron llegar a la oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia, en la cual se fundamenta que Loret de Mola obtiene ingresos anuales por 35 millones de pesos".

Asimismo, el presidente López Obrador asevera que "esta persona (Loret de Mola) se ha dedicado de manera permanente a calumniarme con el propósito de afectar mi autoridad moral y buscar detener el movimiento de transformación que millones de mexicanos estamos impulsando para acabar con las profundas desigualdades sociales causadas por la corrupción que ha predominado en nuestro país y que se intensificó en el llamado periodo neoliberal o neoporfirista".

En una democracia es legal y legítimo que exista oposición, y el derecho al disenso y a la libre expresión deben ser garantizados; sin embargo, no es ético ni honesto usar fondos privados obtenidos mediante actos de corrupción para sabotear un programa gubernamental orientado a liberar al conjunto de la población de miserias y temores, añadió.

"México no debe ser país de unos cuantos ni debemos presenciar impasibles los intentos de una banda de malhechores de causar nuevas desgracias a las mayorías", se indicó en la misiva.

Finalmente, el presidente reitero que no se trata de un asunto personal: "Yo pienso que todos deberíamos transparentar nuestros ingresos, los bienes, no debe de haber excepciones".