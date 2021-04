AMLO pide a FGR que informe sobre caso JDO, Duarte y Yunes

Sobre la posible detención y extradición de Karime Macías, ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y la reactivación de la investigación de parte de la SEIDO al también ex mandatario veracruzano, Miguel Ángel Yunes Linares, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento cuando estuvo al frente del ISSSSTE, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, rechazó opinar al respecto.

"La verdad no quiero opinar de eso, pienso que son asuntos que lleva la Fiscalía General de la República y ellos creo que no están impedidos, si pueden ellos dar información sobre ello ¿no?. Entonces lo que podemos hacer amigablemente, respetuosamente pedirle a la Fiscalía que informe.

Pero ¿usted no tendría ninguna opinión personal al respecto?, le preguntó Imagen del Golfo.

"No quiero hacerlo, ahora".

INFORMACIÓN COMPLETA MAS ADELANTE...