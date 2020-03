AMLO pide "no paralizarnos" ante contingencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió "no paralizarnos" ni adelantar vísperas, ante el coronavirus. Dijo que, si la situación estuviera fuera de control, lo diría.

"Si estuviese yo angustiado, si la situación estuviese fuera de control, también se los diría eh. Yo siempre hablo con la verdad, pero no es así. Estoy tranquilo, hay gobernabilidad, tenemos reservas, muchísimo dinero", señaló antes de viajar a Oaxaca, donde hará una gira de trabajo hoy y el fin de semana.

Entonces, añadió, no conviene adelantar vísperas, porque si no, nos desgastamos. En béisbol, cuando uno está en una práctica, se dice "guarda, guarda, guarda", es decir, si vas a tener un juego, no te desgastes. Hay etapas. Estemos tranquilos.

El mensaje fue difundido en un vídeo grabado momentos antes de que el avión que lo llevó a Oaxaca despegara. Un mensaje similar dio esta mañana durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

En principio señaló que debe seguir trabajando para continuar con la transformación del país.

"No debemos de paralizarnos, si además estamos llevando a cabo una estrategia para que no nos afecte el coronavirus o que nos afecte lo menos posible, sobre todo que no sufra la gente, que salvemos vida, todo eso lo tenemos contemplado y, al mismo tiempo, debemos evitar que haya alarmismo, amarillismo", dijo.

