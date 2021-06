AMLO ´pasa´ a Ramírez de la O lista de encargos en Hacienda

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este jueves que el próximo secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, dará continuidad al trabajo de Arturo Herrera, pero también tendrá encargos.

"Tenemos que cuidar que no se endeude al país, son las recomendaciones, que no gastemos más de lo que ingresa (...) No vamos a solicitar deuda adicional, vamos a seguir con la misma política. Todas son las recomendaciones, desde luego, más eficiencia, cero corrupción y austeridad republicana, administración eficiente, sin corrupción. Y un gobierno sin lujos, sin derroche, sin gastos superflúos, eso es", apuntó.