El presidente Andrés Manuel López Obrador, se mostró optimista ante “el lunes negro” por la caída de las bolsas internacionales en el contexto del desencuentro en la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) y el Covid-19.

“Vamos resistiendo. Tenemos finanzas públicas sanas, nos ayuda mucho porque logramos blindarnos. No se gastó más de lo que tenemos de ingresos, no se endeudó al país, por primera vez no creció la deuda pública, al contrario, poquito, pero bajó”, expuso como signos de fortaleza de la economía mexicana.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario informó que las reservas internacionales crecieron el año pasado por el orden de 10.5 mil millones de dólares (mmdd), al pasar de 173 mmdd a 184 mmdd.

Además, expuso que hay un fondo de estabilización por el orden de 150 mil millones de pesos en caso de que haya problemas en el ingreso del Estado.

López Obrador fue insistente en asegurar que el peso resistió a pesar de que se afectaron todas las bolsas del mundo, el sistema financiero y todas las monedas se depreciaron.

“Estuvo complicado, está todavía”, admitió.

Añadió que, en el transcurso del día, el secretario de Hacienda rendirá Arturo Herrera un informe sobre las condiciones de la economía mexicana, en la situación de crisis internacional derivada de lo que consideró temores fundados e infundados, acerca del Covid-19 y de las diferencias que se están generando por la producción del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita.

“Yo espero que se vaya fortaleciendo el peso hacia delante”, concluyó.





CON INFORMACIÓN TOMADA DE: https://www.proceso.com.mx/621164/amlo-se-dice-optimista-tras-el-lunes-negro