AMLO: No se permitirá construcción de complejos en áreas protegidas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que su gobierno no permitirá la construcción de complejos habitacionales en áreas protegidas, que conlleve a la contaminación del medio ambiente, se dejará a un lado el influyentismo y la corrupción.

"No se autoriza nada que afecte al medio ambiente. Ya no domina como antes ese poderoso caballero ´Don Dinero´, ya no es así, ya no hay influyentismo", contestó a Imagen del Golfo al plantearle nuevamente la construcción de dos edificios de 14 pisos en Playa Conchas Chinas, ubicados en Puerto Vallarta, Jalisco.

López Obrador pidió la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y ofrezca un informe de la situación, al igual que la Secretaria del Medio Ambiente.

Esta casa editorial insistió en que el permitir este tipo de construcciones a corto o mediano plazo traerá un impacto negativo en cuanto a la contaminación de las playas, debido a que la infraestructura de la zona no tiene la capacidad de soporte para este tipo obra y podría llegarse a lo que sucede en Playa Los Muertos y Cuale, que se posicionan como dos de las 5 playas no aptas para los bañistas, debido a presencia de altas cantidades de bacterias Enterococcus faecali, por lo que López Obrador solicitó también la intervención de Miguel Ángel Torruco Marqués.

El Mandatario fue enfático al decir que "si la obra está violando normas ambientales no pueden seguir construyendo, porque ya no hay corrupción, no hay impunidad. Ustedes nos ayudan para conocer donde hay un acto de corrupción, aquí se denuncia y nosotros actuamos".

Se comprometió a revisar una vez más el caso, "en este caso en particular vamos a ver de qué se trata, que intervenga la Procuraduría del Medio Ambiente y que informe si tiene sus documentos y cuándo se entregaron los permisos".