AMLO: No inaugurar el Tren Maya en 2023 'sería un rotundo fracaso'

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, llamó a las empresas involucradas en la construcción del Tren Maya a concluir con la obra y aprovechar los meses en los que no llueva. "Necesitamos apurarnos", pidió.

"Llueve mucho en Chiapas, en Tabasco, en el sureste y la temporada de lluvias no permite avanzar, de modo que hay que aprovechar la seca, todo lo que se pueda hacer en la seca. Hasta julio se puede, ya en agosto empiezan los aguaceros, empieza a llover mucho, hasta noviembre, y ahora se amplió la temporada de lluvia y afectó mucho a Tabasco y a Chiapas", mencionó desde Tenosique de Pino Suárez, Tabasco, en el contexto de la supervisión del tramo 1 del Tren Maya Palenque-Escárcega.

"No podemos, no existe la posibilidad de fallar y de no inaugurar el tren en el 2023, no hay más tiempo, sería un rotundo fracaso porque, si no terminamos completa la obra, heredaríamos un problema al nuevo gobierno; y no solo eso, el riesgo de que se quede la obra inconclusa. Por eso no podemos fallar", demandó.

Agradeció a la empresa Mota-Engil, encargada del primer tramo del Tren Maya, cuyo representante, João Pedro Parreira, estuvo presente en la gira.

Con información de Aristegui Noticias