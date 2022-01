AMLO niega que Quirino Ordaz haya sido rechazado como embajador en España

"No ha habido ninguna notificación del gobierno de España de que no acepten a Quirino Ordaz como embajador ", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al inicio de la ronda de preguntas y respuestas, el mandatario federal indicó que no hay ningún motivo por el que no se dé la ratificacion del ex gobernador de Sinaloa en ese cargo diplomático.

"Es un proceso que tarda (...) Yo creo que ya en unos días más se va a dar el beneplácito, no hay ningún motivo para que no se acepte".

Indicó que, pese a lo que sus adversarios desean, entre Mexico y España hay una buena relación

"Caro que nuestros adversarios quisieran que nos rechazaran nuestra propuesta, que hubiese pleito con el gobierno español pues no, están bien las relaciones"

Aunque reconoció que existe diferencias con España por no ofrecer una disculpa por los abusos que cometieron durante la Conquista.

"Hubo discrepancias, las sigue habiendo, porque se trata de naciones libres e independientes y soberanas, sobre todo, porque no aceptaron ofrecer una disculpa para reiniciar una etapa nueva, todo esto por las conmemoraciones del año pasado, por la 200 años de Independencia, 500 años de invasión y los abusos que se cometieron. Estamos planteando que se ofrecieran disculpas, como lo hemos hecho nosotros, para reiniciar una nueva etapa de reconciliación, de más cercanía, de hermandad pero lo tomaron a mal", explicó.

López Obrador reveló que esa petición no fue respondida de parte del gobierno español.

"Ni siquiera me respondieron la carta, pero eso ya pasó cada quien que asuma su responsabilidad; pienso que eso podía ayudar mucho, es muy importante el perdón".