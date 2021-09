amlo_niega_diferencias_con_la_cnte

"Nosotros no tenemos diferencias con nadie, sólo que no aceptamos chantajes", así se refirió Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sobre el bloqueo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas , la semana pasada que le impidió ingresar a la reunión del Gabinete de Seguridad y llevar a cabo su tradicional conferencia matutina.

En la ronda de preguntas y respuestas, el titular del Ejecutivo dijo que el haberse quedado en su camioneta fue una forma de protestar ante el trato recibido por los maestros de la CNTE.

"¿No me quieren dejar pasar? Pues aquí me quedo. Yo también quiero protestar, porque no debemos nada, hemos tratado a las maestras, a los maestros como se merecen, no se les insulta, no se les desprestigia, no se les reprime. Así era antes y los medios callaban, hasta aplaudían, había campañas en contra de los maestros, les echaban la culpa a los maestros de la baja calidad en la educación", indicó.

Noticia Relacionada Ciclo escolar 2021-2022 inicio con éxito señalo la secretaria de Educación Pública

López Obrador aseveró que él siempre defendió a los maestros de la CNTE frente a las constantes campañas de desprestigio que había en su contra en las administraciones pasadas, por lo que tiene "autoridad moral" para pedirles respeto hacia su persona.

"Saben quién en ese entonces defendía al magisterio, aparte de ellos? El movimiento nuestro, siempre. Por eso tengo autoridad moral y por eso les puedo decir a los dirigentes que se pasan, y les puedo decir: Consulten a las bases si son democráticos; pregúntenle a los maestros, a las maestras si es correcto lo que hacen de darme a mí ese trato".

Señaló que a lo largo de tantos años de lucha se aprenden muchas cosas, por lo que en un discurso en uno de los eventos programados en Chiapas le dijo "´ni FRENAAA, ni la CNTE detienen al presidente".

Por lo que nuevamente, el político tabasqueño exhortó a los maestros de la Coordinadora Nacional busquen un acercamiento con la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez; nombramiento que refleja un cambio en su gobierno pues es la primera maestra en la historia del país que está al frente de la educación.