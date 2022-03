amlo_muestra_su_respaldo_al_gobierno_de_argentina_ante_deuda_con_el_fmi

"Yo respetuosamente, porque este es un asunto de los argentinos, pero sí me preguntaran mi opinión diría que acepten la prórroga de pago y que no haya moratoria, que eso no va a ayudar, o sea, que sí consigan mejores condiciones con el fondo, que el fondo asuma su responsabilidad, que les dé facilidades, pero que no se llegue tampoco al extremo de declarar el no pago o la incapacidad de pago o la moratoria, porque eso no ayuda ni a Argentina ni al resto de las economías del mundo".

En la misiva destacó que Fernández recibió un país en bancarrota derivado de la irresponsabilidad de su antecesor y ante la campaña de desprestigio que también enfrenta, López Obrador le refrendó todo su apoyo.

"Celebro que estés resistiendo con dignidad la gran ofensiva de la derecha, apoyándote en el pueblo para salir adelante frente a la crisis que les agobia.

Me alienta saber que estés aplicando una política humanista, en favor de los más necesitados. Es con las mayorías como se puede transformar a nuestros países; mira el ejemplo de lealtad del pueblo pobre de Bolivia (...) Estoy seguro que saldrás inmune de la estrategia mediática golpista, porque te asiste la razón, trabajas para el pueblo y eres un buen gobernante".

Y en la posdata de esta carta, felicitó al presidente Argentino por el próximo nacimiento de su hijo.

"Además, tienes la dicha de volver a vivir algo entrañable y tierno que consuela y compensa todo. ´Felicidades a tu esposa y compañera. Es que va a tener un niño su esposa", leyó antes de dar por concluida La Mañanera.