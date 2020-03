En su conferencia matutina del martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que como parte del Plan de Contingencia ante el Coronavirus, se intensificará el trabajo de modernización de las refinerías, entre ellas Minatitlán, descartando la existencia de adeudos a proveedores y contratistas.

"Como parte del plan que ya estoy adelantando, vamos a intensificar el trabajo de las actividades de modernización de las refinerías, por ejemplo, en el caso de la refinería de Minatitlán y otras, son seis refinerías... estamos exportando un millón 200 mil barriles diarios. No nos conviene vender petróleo a 11 dólares por barril, un precio tan bajo; si se hubiesen construido las refinerías, que no se hicieron, también ofrezco disculpas por recordarlo, en 40 años no hicieron ninguna refinería", explicó López Obrador a la pregunta hecha por quien esto escribe.

El ejecutivo federal indicó que en el periodo neoliberal se rehabilitaron tres de seis refinerías por ocho mil millones de dólares, produciendo menos al estar reconfiguradas, incluyendo la de Minatitlán sin que fuera un éxito en ese entonces.

"Encima de todo esto, de que no se hicieron las refinerías, las seis refinerías que se tienen se dejaron caer...¿Qué pasó entonces? La corrupción. Entonces ahora tenemos un plan, el año pasado invertimos 12 mil millones de pesos, este año vamos a invertir otro tanto y ya aumentamos la capacidad de refinación... Entonces, sí hay inversiones para Minatitlán, para Coatzacoalcos", respondió.

-Pero en el caso de los contratistas, ¿que se tiene planeado hacer?, se le interrogó a lo que respondió: "No tenemos deudas de mucho tiempo, acaba de informar el director de Pemex que se está pagando a contratistas, a proveedores, estamos pendientes de eso. También aprovecho para decir a empresarios que he dado instrucciones de que no se detenga la devolución del IVA a las empresas", puntualizó.