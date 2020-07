AMLO: Me pondré tapabocas hasta que no haya corrupción en México

Esto es respuestas a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), los cuales anunciaron que recurrirán a un amparo para que el titular del Ejecutivo sea obligado a utilizar cubrebocas como método para evitar contagios de COVID-19. Que los del PAN ya presentaron una denuncia porque quieren que yo me ponga cubrebocas, me voy a poner un tapabocas, saben cuándo, cuando no haya corrupción ya, entonces ya voy a dejar de hablar, hagamos ese acuerdo.

- AMLO

Desde Palacio Nacional, López Obrador señaló que habrá que acelerar la lucha contra la corrupción para que el comience a utilizar esta herramienta, cuya efectividad contra el coronavirus ha sido puesto de duda por las autoridades sanitarias del país.

Fue el diputado Carlos Castaños Valenzuela quien señaló este miércoles que el presidente debe usar el cubrebocas, ya que es un referente nacional y ejemplo para el resto del pueblo de México.

De acuerdo con el legislador, se busca demostrar con evidencia científica que el uso de mascarillas previene los contagios del virus, por lo cual el Presidente de la República debería promover su uso.

"Hasta su Secretario de Hacienda (Arturo Herrera) subrayó la importancia de usar el cubrebocas para acelerar la reactivación económica. La ciencia lo comprueba, aunque a él le digan que no. Si ya lo utilizó durante su visita a Washington ¿por qué se niega a utilizarlo aquí?", dijo el legislador panista.

AMLO ha señalado que no utiliza el cubrebocas porque no hay evidencia científica que sustente su efectividad, además que el secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, no se lo ha recomendado.