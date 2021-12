AMLO lamentó la decisión del INE de postergar la consulta de revocación de mandato

En La Mañanera, el mandatario federal indicó que, aunque la consulta ciudadana se postergue, lo importante es dejar precedente que el pueblo pone y el pueblo quita.

"No importa que se demore el proceso, lo interesante, lo trascendente es que se lleve a cabo para que se pueda establecer el precedente para que podamos hablar de democracia participativa", señaló.

El titular del Ejecutivo Federal acusó que el Instituto no puede argumentar falta de presupuesto, sin embargo, confió en la intervención del Tribunal Electoral o la Suprema Corte.

"No puede ser que esgrimiendo que no tienen presupuesto no quieran hacer la consulta o eso es lo que se está interpretando o por sus actitudes, ojalá esto se resuelva y no le hace que lleve tiempo, podrían los del Tribunal Electoral resolver pronto".

Recalcó que constitucionalmente el INE está obligado a llevar a cabo esta consulta ciudadana.

"La Constitución obliga a que se si se cumplen requisitos se tiene que llevar a cabo una consulta para hacer realidad el método de la revocación de mandato y si eso no se quiere cumplir y se usan excusas, es parte de la simulación de siempre".

López Obrador dijo esperar que la postergación de la consulta sobre la renovación de mandato no sea una estrategia política y se lleve a cabo antes del proceso electoral programado para mediados del 2022.

"A mí sí me gustaría que no cambiará la fecha es el 10 de abril, hay tiempo, que se hiciera antes de las elecciones de mediados de año a no ser que quieran también políticamente pasar lo de la consulta después de las elecciones".

El político tabasqueño expresó que es "penoso que en vez de permitir que haya facilidades, se oponga".