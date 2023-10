AMLO: "La mayor riqueza del México actual es la honestidad de su pueblo"

A pregunta expresa respecto a porqué cuando obtuvo la presidencia en diciembre del 2018, se arrodilló en la plaza del zócalo, ante indígenas, el presidente López Obrador, afirmó:

“Por respeto a una ceremonia de los pueblos originarios, que es lo más íntimo de nuestro país, las culturas que vienen de lejos, es el México profundo. Creo que es lo más cercano a lo que ha sido nuestro país en toda su historia, el que se conserven a través de los siglos esas ceremonias. Cómo no arrodillarme ante eso, es una veneración y es un acto de respeto a las tradiciones, a las costumbres, a las culturas originales”.

Abundó que escribe al respecto: “Lo que somos actualmente se lo debemos a la herencia cultural que viene de siglos atrás, mucho antes de la llegada de los europeos. Antes de la llegada de los españoles. Es decir, no somos lo que se inició hace 500 años, ni siquiera somos lo que se inició hace 700 años con la fundación de Tenochtitlán, no. Esto que estamos viendo, Calakmul se fundió y floreció como civilización, 300 años antes de la era cristiana, 23 siglos, no 5 siglos…”

Aseguró que tenemos una historia política muy fecunda, excepcional, “también con todo respeto ¿dónde están los Hidalgo, los Morelos en otras partes, los Juárez, los Villa, los Zapata, los Lázaro Cárdenas? O sea, aquí en México, Hidalgo, Morelos no solo luchan por la Independencia, sino por la abolición de la exclavitud.

El presidente de México manifestó:

“El humanismo mexicano que como gobierno aplicamos, se nutre del México prehispánico, no había exclavitud. En las guerras intestinas se daba, si, pero vivían en libertad, la tierra era comunal, no existía la propiedad privada se pagaba un tributo, una especie de impuesto ”.

Añadió que la mayor riqueza del México actual es la honestidad de su pueblo.

Debemos, insistió mantener la unidad la fraternidad de las familias, la seguridad social la tenemos principalmente en la familia.

Y el mandatario de la nación expuso: “No tenemos afortunadamente adiciones, consumo de drogas como otros países, lamentablemos lo que pasa en EU con el fentanilo , cien mil muertes anuales de jóvenes por sobredosis”.