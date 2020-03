AMLO invita a "no zopilotear" con coronavirus

"Bajo del avión y hay una nube de reporteros y camarógrafos acosándome para que declare sobre la primera muerte, que si no me interesaba, que si no iba a mandar un pésame... hasta atropellado (...) afortunadamente el señor no ha fallecido y deseo que no le pase nada, que salgamos adelante de cualquier adversidad. Pero ese ambiente no ayuda".