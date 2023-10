AMLO informa que habrá censo por afectados del huracán Otis

El titular de Marina, Rafael Ojeda, detalló la división territorial implementada en Guerreo para la atención de la emergencia.

Agregó que a las 6:00 horas salió de la Ciudad de México un vuelo de la Semar con personal y equipo del AICM, para la implementación de los puentes aéreos, mientras que a las 7:00 horas partió a Acapulco el primer vuelo civil, de Aeroméxico, para evacuación de turistas y pobladores, mientras que a las 8:00 y 8:40 horas saldrán aviones de Volaris y Viva Aerobus.

Por otro lado, López Obrador informó que ya llegaron a Acapulco mil servidores públicos para levantar casa por casa el censo de damnificados por el huracán Otis.

Agregó que los apoyos se entregarán de manera directa, y que serán en reconstrucción y recuperación de aparatos electrodomésticos y colchones. Dijo que ya tienen 10 mil paquetes de electrodomésticos, aunque se adquirirán los necesarios para cubrir a los afectados, pidiendo no aprovecharse de la situación.

Indicó que este viernes a las 17:00 horas se reunirán en la CIudad de México funcionarios de la Secretaría de Hacienda, SAT, CNBV y Banco de México, entre otras, con empresarios de Acapulco para acordar el plan para la reconstrucción en Acapulco, a la vez que resaltó que pedirán a aseguradoras que no atrasen los pagos de las pólizas, a la vez que afirmó que gestionarán créditos a bajo costo, para los empresarios que no cuenten con seguro, a la vez que asegurarán la disponibilidad de insumos para la construcción. Afirmó que él no estará en la reunión porque realizará una gira de trabajo por el Edomex.

El presidente hizo eco del llamado de Luis Cresencio Sandoval, pidiendo no llevar a Acapulco la ayuda que se recaude, sino que ésta se entregue a las Fuerzas Armadas, pues acotó que, aunque la autopista ya está abierta, todavía no puede recibir transportes pesados, además de buscar no saturar la vialidad.