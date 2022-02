AMLO hace un llamado a sus adversarios políticos

"Si a los conservadores les molesta cómo gobierna, entonces tienen la oportunidad de participar el 10 de abril en la consulta de revocación de mandato . Si no tengo la mayoría en la consulta de revocación de mandato , me voy".

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal dijo no estar infringiendo lo que establece el artículo 35 de la Constitución: la suspensión de propaganda gubernamental, ya que no está exhortando a la ciudadanía a votar a su favor en la consulta ciudadana.

"Ya no voy a seguir metiéndome en estos asuntos, yo pienso que no, en mi caso ahora no estoy infringiendo ninguna ley por qué no estoy diciendo que se incline la población por una o por otra postura, lo que estoy expresando es de que un modo de resolver nuestras diferencias es a través del método democrático".

De acuerdo con su perspectiva, está mal que se evite la participación de la ciudadanía en este ejercicio, "yo creo que es una obligación que tenemos todos, si somos demócratas y luego otro no me quiero meter en eso, es otra situación".

/oh