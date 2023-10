AMLO habla de la elección del año 2000 en el Distrito Federal

El presidente Andrés Manuel López Obrador, comenta el video, hace referencias a Silva Herzog, y habla de la elección del 2000 en el Distrito Federal.

“Además, la ola foxista y era una ola que estaba inundando todo y se metió hasta las colonias populares, porque mucha gente, por eso fue una doble o triple traición, creyó que iba a haber un cambio y los engañaron”.

Y abunda en el Reforma, en tono burlón… “qué estarán diciendo, qué no es una transformación, ¿qué no lo logramos y sin violencia? Hay muchos elementos para decir que a pesar de la pandemia está creciendo la economía, trabajadores en el IMSS, récord en empleos, en inversión extranjera, 30 mil mdd en el semestre”.

Y el mandatario de la nación destacó: México principal socio comercial de Estados Unidos, el peso, la moneda más fortalecida en el mundo con relación al dólar, reducción de pobreza, de desigualdad, etc., etc., etc. Entonces si me siento muy contento, mucho muy contento… fue mucho el atraso y el rezago”.

El titular del Ejecutivo Federal, opinó “Se dedicaron por décadas a robar, a saquear y se olvidaron del pueblo. Esto no se puede resolver del todo en 6 años, ya comenzó el proceso de transformación, hay que darle continuidad. Eso sí sería un error garrafal, pero en la democracia el pueblo manda, desde mi punto de vista serían lamentable un retroceso”.

Que regresaran los mismos, dijo López Obrador: “si queremos que regresen, pero lo que se robaron. Hemos recuperado algo, pero saquearon muchísimo. Saben… el saqueo más grande que se ha llevado a cabo en toda la historia de México se cometió de 1983 a finales del 2018, son 36 años del llamado periodo neoliberal”.