AMLO: Farmacéuticas buscan hacer negocio mediante 'campañas consumistas'

Andrés Manuel López Obrador , presidente México, dijo que se debe comprobar la necesidad de vacunar a los niños y no caer en las campañas consumistas de las empresas farmacéuticas, que solo buscan "hacer negocio", por lo que se debe ser cuidadoso.

"Hay que tener cuidado porque como es lógico, las farmacéuticas, pues quieren hacer negocio y quisieran estar vendiendo siempre vacunas para todos, pero tenemos que priorizar, tenemos que saber si se requiere o no se requiere, no estar sometidos, subordinados, que las farmacéuticas sean las que nos digan falta una tercera dosis, cuarta dosis, que se vacunen los niños".

El Mandatario insistió en que "no hay que comprar por comprar, no al desperdicio, no a lo superfluo, primero lo básico, primero lo necesario".

Sin embargo, resaltó que, si la población infantil mexicana requiere la vacuna contra el Covid-19, el Gobierno Federal las adquirirá, pero sin ser "rehenes" de los laboratorios.

"Pero si no, se nos va a convertir en una ola mundial de demanda, porque muy bien podrían, como se trata de mucho dinero, espantarnos diciendo que los niños están en estado de indefensión y que hay que comprarles las vacunas, no vamos a ser rehenes de eso", expresó.

López Obrador destacó que antes de tomar una decisión hay que conocer la opinión de los organismos internacionales de salud y los especialistas sobre los efectos del biológico en la comunidad infantil.

El subsecretario de Salud y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, dijo que "no existe evidencia científica que sugiera que es algo imprescindible en el contexto actual de la epidemia, aún en países que tenemos altas cobertura de vacunación y alto acceso a las vacunas".

Explicó que la contribución de la vacuna es reducir el impacto de la enfermedad y el riesgo de muerte por Covid-19, pero "no tienen claramente una efectividad en reducir la transmisión", por lo que vacunar a niños "no pudieran ayudar sustancialmente a reducir la transmisión".

"Entonces, en el supuesto de que hubiera que vacunar menores de edad, tendríamos que considerar que de por sí tienen muy bajo riesgo de enfermar y afortunadamente muy bajo riesgo de morir por COVID y, en cambio, no se espera de las vacunas actuales que pudieran ayudar sustancialmente a reducir la transmisión a partir de los niños.

Ante esto, el epidemiólogo insistió en que el hecho de que los niños no están siendo vacunados no debe utilizarse como argumento para resistirse a abrir los planteles educativos, "insisto, la evidencia científica no muestra que en este momento sea imprescindible o necesario para que estén protegidos".

López Gatell reafirmó la opinión del presidente de que hay una poderosa una campaña de opinión inducida de las empresas farmacéuticas.

"No solamente nacional, sino internacional y rastrea una recomendación como pueden ser estas, lo que puede ver es que hay una importante carencia de información científica que apoye una recomendación de esta naturaleza y, en contraste, hay declaraciones de sobre todo los gerentes generales de las compañías farmacéuticas de vacuna que ya lo dan por un hecho".

Comentó que la prensa nacional e internacional vierte información en tres temas en especial: vacunación a menores de edad, terceras dosis o dosis de refuerzo y el tipo de variantes de coronavirus.

"Entonces, es muy notorio cómo en la narrativa pública, en la información que se publica en medios, no sólo en México, insisto, en el mundo entero, hay una importante desconexión con respecto a la evidencia científica".