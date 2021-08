amlo_explota_contra_maestros:_¡ni_frenaaa_ni_la_cnte_detienen_al_presidente!

"¡Ni Frenaaa, ni la CNTE detienen al Presidente!", gritó AMLO durante la ceremonia de inauguración del Hospital General de Zona 1 "Nueva Frontera" del IMSS.

Además, el titular del Ejecutivo federal aseguró que estos actos de la CNTE buscan "dejar en mal" al gobernador de la entidad, Rutilio Escandón.

Por ello es que AMLO afirmó que su gobierno no tiene ningún pendiente con el magisterio chiapaneco y nacional y que no puede ser rehén de nadie.

"Quiero decir que los dirigentes de la CNTE nos volvieron a cerrar el paso, lo hicieron el día viernes por la mañana, ayer también en la Frontera Comala y ahora en Tapachula y no pudieron detenernos. El presidente de México no puede ser el rehén. A lo mejor otros presidentes, pero otro presidente legal no puede huir no puede esconderse", manifestó.

"Muchos dirigentes, hasta los de hoy, no saben lo que es encabezar protestas y dormir con la gente, son como los de Frena que fueron al Zócalo y se quedaban a dormir muy pocos, y los líderes se iba a los hoteles", agregó.

Asimismo, el presidente continuó con su gira de actividades programada para este fin de semana en Chiapas.

Primero, con una supervisión de avances de acciones del programa nacional de Reconstrucción para atender a los damnificados de los sismos de 2017, y luego en la inauguración de instalaciones de la guardia nacional, ambos en San Cristobal de las Casas.

