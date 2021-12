AMLO explica beneficios de la construcción del Tren del Istmo de Tehuantepec

Luego de la oposición de algunas comunidades en Oaxaca para la construcción del Tren del Istmo de Tehuantepec , pues no saben cuáles serán los beneficios hacia sus comunidades, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Tren del Istmo de Tehuantepec tiene el objetivo de generar empleos en esa zona del sureste mexicano.

"Decirles que no tienen anda que temer, que nosotros no vamos a hacer nada que los perjudiques, que nosotros estamos para ayudar al pueblo, a la gente humilde, que no haríamos nada que les afectara y que el tren existe desde hace más de 100 años".

Destacó que en caso de que la consulta para obtener la aprobación de la obra en Oaxaca no tiene el consenso de la mayoría, "podría reponerse el procedimiento", porque hay que basarse "en la máxima del presidente Juárez: ´nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho´ y es para beneficio de ellos.

Está en litigio el procedimiento, se le comentó.

"Ah, sí, y no hay problema, se repone y tiene que ser democrático, pero sí le puedo decir algo: la gente quiere el proyecto, la mayoría, como el Tren Maya".

Dijo que, al igual que el Tren del Istmo, los puertos de Veracruz, Coatzacoalcos y de Salina Cruz fueron construidos por la empresa inglesa Pearson, que era su compañía predilecta de Porfirio Díaz.

Recordó que el tren era un escaparate para que se realizara comercio, "pues las mujeres las mujeres, en las estaciones y en todo el sureste, se subían las mujeres a vender pan, queso, camarón seco, hay unas delicias de ciruela curtida... Nada más que todavía no he desayunado. Entonces, todo es parte de la vida".

López Obrador dijo que ahora se busca hacer lo mismo, mediante los 10 parques, que en 380 hectáreas cada uno, se instalarán empresas que generarán empleos y cuidarán el medio ambiente.

"En el caso de los parques industriales, son 10 nada más en toda la franja, cada uno tiene en promedio como 380 hectáreas y se va a cuidar de que no sean empresas contaminantes, que no se destruya el medio ambiente, pero además es para darle trabajo a la gente del Istmo".

Aunque puntualizó que con la rehabilitación del Tren del Istmo ya se han generado decenas de empleos, así como con la modernización de los puertos tanto en Veracruz como en Oaxaca.

Al cuestionarle sobre si la falta de educación técnica para desempeñar ciertos puestos laborales no sería impedimento, el jefe del Ejecutivo respondió que los trabajadores de la construcción son los mejores del mundo, pues son herederos de lo que construyeron Monte Albán.

"No, no, no. Son maestros, son los herederos de los que hicieron Monte Albán. Los trabajadores de Oaxaca, como los trabajadores de la construcción, de Hidalgo, de Puebla, son de los mejores del mundo, bueno, son los más solicitados en California, en cualquier parte de Estados Unidos, son expertos, ahí llegan a aprender los técnicos, los científicos, son herederos de conocimientos que vienen de tiempo atrás, pero además es gente muy trabajadora, laboriosa, creativa".

Referente a que los índices delictivos se pudieran incrementar en esta zona industrial del Istmo de Tehuantepec, López Obrador destacó que la presencia de elementos de la Secretaría de Marina lo que ha ayudado a contener la violencia y la inseguridad en esta zona del sur del país, sobre todo, en lo que concierne al Corredor Interoceánico en la parte de Oaxaca.

"Ya está a cargo de la Secretaría de Marina de todo el corredor. Y no hay problema de incidencia delictiva en el istmo, como en otras partes, no existe el problema de más violencia que en otras regiones, en general en Oaxaca. No existe más violencia en el Istmo como en otras partes del país, sobre todo en Oaxaca", puntualizó.

El político tabasqueño dijo que hay menos violencia en Oaxaca y en los pueblos indígenas, debido a sus tradiciones, sus costumbres y, sobre todo, a organización social comunitaria.