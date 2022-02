amlo_exhibe_supuestos_ingresos_de_loret;_son_datos_falsos,_le_responde

"Gana mucho más que yo, pero me da pena porque yo gano muchísimo si se compara con lo que gana el pueblo. No es un asunto personal, yo estoy bien con mi conciencia, duermo tranquilo, pero represento un proceso de transformación", dijo ante los medios el presidente en un cruce más de declaraciones que aviva la polémica entre ambos.

Afirmó que el comunicador no cobra eso por "ser buen periodista"; "es por golpeador".

Dijo que expone estos datos porque al movimiento de transformación "hay que defenderlo".

El conductor de Latinus le respondió en Twitter: "¡Qué cosa! Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. ¡Y además datos falsos, montos inflados! Dice que en 2021 gané millones en Televisa... donde dejé de trabajar en 2019".

Y en un mensaje posterior: "El presidente está acorralado. No sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador".