AMLO evita opinar sobre encuesta de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador, se negó opinar sobre la encuesta para elegir a la coordinadora o coordinador de la defensa de la transformación, que será a quien él le entregará la estafeta.

Después de ser cuestionado en torno a la Secretaría de la 4T, que planteó Marcelo Ebrard, y que ofrecería al hijo del presidente, Andrés Manuel López Beltrán.

Al respecto, el presidente recordó que se jubilará al terminar su gobierno, y que la transformación va a continuar, por lo que requiere de dirección.

"No quiero opinar sobre el proceso. Además, ya lo he dicho muchas veces, estamos iniciando una etapa nueva sin dedazos, sin tapados, sin acarreos, sin cargada y no tenemos favoritos".