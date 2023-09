AMLO: "Están empecinados en seguir consolidando la reforma energética"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló en su conferencia mañanera de éste miércoles "En el caso de la industria eléctrica, quien comenzó a modificar las leyes para permitir la entrada de las empresas extranjeras? Salinas".

Dijo que en 1989, hicieron una reforma a una ley secundaria para permitir la inversión extranjera en la industria eléctrica, y luego con Zedillo continuó:

"Ustedes creen que en ese entonces y hasta 2018 el Poder Judicial se ocupó de declarar inconstitucional la reforma a esa ley secundaria?, que violaba abiertamente lo que establecía la Constitución".

Porque no puede ser que una ley secundaria esté por encima de un mandato constitucional, la constitución es ley de leyes.

El presidente insistió:

¿Pero silencio, ahora están empecinados en seguir consolidando la llamada reforma energética, y entregando los bienes públicos y en que se beneficia el pueblo de México?

"En nada, al contrario, todas esas reformas significaron más aumento en el precio de las gasolinas".

Y añadió, esto representó aumento en el precio del diésel, más aumento en el precio del gas, más aumento en el precio de la energía eléctrica, buenos negocios para los particulares, malos, negocios para el pueblo, con el apoyo de esas autoridades serviles y corruptas.

Entonces, dijo, aunque amparan a delincuentes de cuello blanco y a delincuentes del crimen organizado, aunque los amparan, nosotros no vamos a dejar de denunciarlos y no solo eso, "vamos a seguir insistiendo en que se reforme el poder judicial y que el señor Ministro Aguilar, no solo resuelva sobre este asunto. Resuelva lo de los libros de texto de Coahuila..."