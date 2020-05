AMLO entregaría información de Felipe Calderón a solicitud de EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no adelantar vísperas y esperar a que termine el juicio contra el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna; sin embargo, dijo que si Estados Unidos lo solicita, entregaría, en el marco de la legalidad, información del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

"En el marco de la legalidad si se solicita, sí, hay convenido de colaboración internacional y existen convenidos de cooperación con Estados Unidos, en ese marco se entregaría información, pero no nos adelantemos, esperemos a que termine el juicio y vamos a actuar siempre con rectitud aunque se trate de nuestro adversario, aunque, entre otras cosas, Felipe Calderón nos haya robado la Presidencia", dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Además, indicó que, hasta ahora, no hay elementos en el caso de Genaro García Luna que puedan implicar al ex presidente Calderón.

"¿Qué es lo que hay ahora? Un debate sobre este tema, mi opinión, producto de que el ex presidente Calderón, en uso de sus derechos, está participando abiertamente en política y eso genera una reacción y es lo que enardece el ambiente, pero yo creo que todos debemos actuar con responsabilidad, no hacer juicios sumarios, esperar a que sean hechos, realidad la que se imponga y no optar por la calumnia, no promover lo que se hacía antes de fabricar delitos, de hacer a un lado a los adversarios acusándolos de cualquier cosa para deshacerse de ellos", acotó.

Investigación, sólo a partir de una consulta

El mandatario insistió en que su gobierno abriría una consulta en contra de ex presidentes, incluido Felipe Calderón, sólo si la ciudadanía lo decide a partir de una consulta ciudadana.

"Acerca de abrir nosotros una investigación en contra del ex presidente Calderón, ya dijimos que tendría que ser a partir de una consulta ciudadana y no sólo para su caso sino estamos planteando que se le pregunte a la gente o que los ciudadanos lo demanden sobre el abrir juicios a los ex presidentes del periodo neoliberal, desde Salinas a Peña, pasando por Zedillo, Fox y Calderón", sostuvo.

En esta línea, refirió que eso lo tendría que decidir la gente. "Nosotros desde el principio dijimos que queríamos pensar hacia adelante, que se terminara con el periodo neoliberal que es sinónimo de corrupción, entonces, dijimos que íbamos a hacer nuestro trabajo, incluso dije esta situación de no iniciar procesos judiciales en contra de presidentes", añadió.

Por otra parte, recordó que está en puerta una iniciativa para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por cualquier delito. "Espero que legisladores aprueben esa iniciativa", puntualizó.