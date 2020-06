AMLO, en contra de la represión del pueblo

Al recordar la represión estudiantil del 10 de junio de 1971, conocida como el "Halconazo o la "Matanza del Jueves de Corpus", el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en contra de cualquier acto de violencia en contra de los ciudadanos y, aseguró que su gobierno no hará uso de la fuerza para reprimir estudiantes o cualquier otro sector de la población.

"El día de hoy vamos a recordar el hecho histórico, lamentable, de la represión del 10 de junio de 1971 para que no olvidemos y nunca jamás se reprima en México. No a la represión, ni a estudiantes ni a ningún ciudadano. No a las desapariciones forzadas, no a las masacres, no a la violencia (...)".

Señaló que la vía pacífica siempre será la opción para resolver diferencias, pues el uso del Estado o de sus fuerzas de seguridad lejos de resolver los problemas los complica, por lo que se debe ser prudente y evitar sacar los "afanes autoritarios".