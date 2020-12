AMLO elogia al gobernador priista de Campeche; no pide más presupuesto

El presidente Andrés Manuel López Obrador puso de ejemplo al gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, por administrar bien el presupuesto otorgado por el gobierno federal y no pedir un incremento para cerrar el año, "como está de moda".

"Está de moda eso, y tengo que estar diciendo como respondía el finado, el de ´no hay, no hay´, Héctor Suárez, tengo que estar diciendo así: ´no hay, no hay, no hay´, pero aquí no solicita presupuesto adicional, porque administra bien el gobernador Miguel Aysa", destacó el Ejecutivo, de acuerdo con la versión estenográfica de Presidencia.

El Presidente acudió a Calkiní, Campeche, para supervisar el tramo dos Escárcega-Calkiní del Tren Maya de alrededor de 220 kilómetros, que está a cargo de la Constructora Carso, cuyo presidente del consejo es Carlos Slim.

El Presidente de México agradeció a Carlos Aysa González "porque siempre apoya, siempre ayuda, esto que anunció, el dren que se realizó, lo hizo el gobierno del estado, nada más que está aquí diciendo fue una instrucción de nosotros y que lo hicimos conjuntamente. No, lo hizo el gobierno del estado", destacó.