Descarta AMLO que haya más inflación en México para este 2023

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador cree que" ya fue el último incremento" de la inflación para llevarla hasta 11%, con un incremento a las casetas, ya que durante enero cerró en 7.8% la inflación, pero López Obrador dice que "no fue muy superior a lo que se esperaba, no llegó ni a un punto (...) no es para alarmarse".

"Yo creo que ya es el último incremento. (...) Pensamos que va a bajar más. No vamos a dejar de enfrentar el problema inflacionario. Nos preocupa y nos ocupa, pero no es para alarmarse".

Sobre el aumento en la tasa de interés por parte del Banco de México, López Obrador, afirmó que respeta las decisiones del organismo, lanzó una sugerencia ante su actuar.

"La política del Banco de México pues es autónoma, ellos deciden aumentar la tasa y nosotros respetamos su punto de vista de lo que están llevando a cabo. Yo quisiera que Banxico no sólo se ocupará del control de inflación sino también que pensara en el crecimiento económico".

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió este jueves 9 de febrero elevar en 50 puntos base la tasa de interés, para llevarla hasta 11%, luego de conocerse el reporte sobre la inflación general que al cierre de enero se ubicó en 7.8%.

/lmr